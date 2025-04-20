Ağrı’da sarp kayalıklarda tilki görüntülendi!

Ağrı’da doğa yürüyüşü yapan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, yaban hayatının nadir rastlanan anlarını gözler önüne serdi. Kayalıklarda gezinirken çevreyi dikkatle kontrol eden bir tilki, kısa bir süre sonra yuvasından çıkarken görüntülendi. Tilkinin çevresini gözetlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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