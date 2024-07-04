Ağrı’da sağanak sele neden oldu! Yollar zarar gördü ekipler yardıma koştu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti Köyü’nde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu. Sel nedeniyle köy içindeki yollar zarar gördü. Haber verilmesi üzerine köye gelen Jandarma, Türk Kızılay ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

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