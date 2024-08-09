Ağrı’da, doğada popülasyonu ve üremeyi artırmak amacıyla 125 keklik doğaya salındı

Ağrı’da, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri ile birlikte Taşlıçay İlçesi Karagöz köyünde doğada popülasyonu ve üremeyi artırmak amacıyla 125 keklik doğaya salındı.

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