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Ağrı kara teslim oldu! Keyfini çocuklar sürdü

İHA
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Giriş: 20.12.2021 13:24
Güncelleme:20.12.2021 13:25
Ağrı’da sabah sularında etkili olan ve şehri beyaza boyayan karın tadını çocuklar çıkardı. Kar yağışı ile ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bıraktı.

Kış mevsiminin etkisi en fazla hissedilen illerden Ağrı'da, sabah sularında etkili olan kar yağışı şehri beyaza boyadı.

ÇOCUKLARIN KEYFİNE DİYECEK YOK

Beyaza bürünen kentte yağışa sevinen çocuklar, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Karla beraber ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bıraktı.

"MUTLUYUZ VE EĞLENEBİLİYORUZ"

Okul çıkışı arkadaşlarıyla beraber karın tadını çıkaran çocuklardan Ceylin Aslan, "Kar yağmıyordu ve hava çok soğuktu. Kar yağdıktan sonra hava daha hafif oldu. Bu yüzden mutluyuz ve eğlenebiliyoruz. Kardan adam yapabiliyoruz. Kardan adam yaptık öğretmenlerimizle çok beğendiler. Arkadaşlarımızla kar topu savaşı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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