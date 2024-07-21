Ağrı Dağı'nda zirve heyecanı kabusa dönüştü! 2 dağcı kayboldu

Ağrı Dağı'nda, iki dağcı kayboldu. Ayağını kıran bir başka dağcı ise rehberlerin desteğiyle indirildi. UMKE ve AFAD ekipleri de kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışma başlattı.

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