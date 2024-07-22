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Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcılardan acı haber! Kaybolan dağcıların cansız bedenleri bulundu

Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcılardan acı haber! Kaybolan dağcıların cansız bedenleri bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 20:00
Ağrı Dağı’na tırmanış yaptıkları sırada kaybolan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'dan acı haber geldi. Cansız bedenleri bulunan 2 dağcının donarak yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.
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