02 Ocak 2024, Salı
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Ağrı Dağına çıkan dağcı kayalıklardan düştü! Dağcıyı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı
Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı kayalıklara düştü. Ukraynalı iki turist, rehber eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı. Dağcılardan Danil Odynets, 4 bin 900 rakımdaki buzullar bölgesinde dengesini kaydederek kayalıklara düştü. Yaralı dağcıyı kurtarmak için AFAD ve jandarma ekibi zamanla yarıştı.