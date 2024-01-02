Ağrı Dağına çıkan dağcı kayalıklardan düştü! Dağcıyı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı

Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı kayalıklara düştü. Ukraynalı iki turist, rehber eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı. Dağcılardan Danil Odynets, 4 bin 900 rakımdaki buzullar bölgesinde dengesini kaydederek kayalıklara düştü. Yaralı dağcıyı kurtarmak için AFAD ve jandarma ekibi zamanla yarıştı.

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