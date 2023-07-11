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Ağrı Dağı eteğinde festival! Terör bitti festivaller başladı

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Giriş: 11.07.2023 12:53
Ağrı, müzik ve eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin sahne aldığı festivale tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sene de 70'den 70'e binlerce kişi katıldı. Coşku havai fişek ve ışık gösterileriyle doruğa çıktı.
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