Ağrı Dağı eteğinde festival! Terör bitti festivaller başladı

Ağrı, müzik ve eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin sahne aldığı festivale tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sene de 70'den 70'e binlerce kişi katıldı. Coşku havai fişek ve ışık gösterileriyle doruğa çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN