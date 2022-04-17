17 Nisan 2022, Pazar
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Ağlardan balık değil çamur çıkıyor! Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden görüntü
Dünya üzerinde kendi kendini temizleyen 3 denizden biri olan Ege Denizi'nin Trakya topraklarında yer alan Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden kirlilik yaşanıyor.