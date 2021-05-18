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Ağır hasta sayısında azalma yüzde 22.5 düzeyinde gerçekleşti

DHA
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Giriş: 18.05.2021 09:58
Güncelleme:18.05.2021 10:30
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, ‘’Ağır hasta sayısında geçen haftaki azalma yani zirveye göre azalma yüzde 22.5 düzeyinde gerçekleşti ve yüzde 22.5'ler yeterli değil aslında. Bu çok açık ve net görünüyor. Azalma trendi devam ediyor, vaka sayıları azaldıkça mutlaka yoğun bakımlarda kalış süresi uzun dahi olsa iyileşecek bir takım hastalarımız ve yoğun bakımların doluluk oranları azalmaya devam edecek" dedi.
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