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Ağır hasarlı bina atılan taşlarla yıkıldı! Depremde hasar görmüştü 3 taşla yıkıldı

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Giriş: 07.07.2023 10:00
6 şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir bina, atılan taşlarla yıkıldı. O anlar çevredekiler tarafından an be an kaydedildi.
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