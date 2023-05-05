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Ağır hasar nasıl orta hasar oldu?

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Giriş: 05.05.2023 09:42
6 Şubat'taki deprem felaketinde, büyük hasar almıştı Malatya'daki site. İlk incelemelerde, 'ağır hasarlı' olarak kayda geçti. Ama o sonuçlara itiraz geldi. Karşı çıkanlar müteahhitlerdi. Sırf, bloklar yıkılmasın diye, o rapor nasıl olduysa 'orta hasarlı'ya çevrildi. Evlerse, site sakinlerinin başına yıkılmak üzere.
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Ağır hasar nasıl orta hasar oldu?
Ağır hasar nasıl orta hasar oldu?
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