07 Şubat 2022, Pazartesi
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Ağıla girince şoke oldu! Tunceli’de şaşkına çeviren olay: 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde besicilik yapan Enver Çulcu, ağıla girdiğinde neye uğradığını şaşırdı. Yeni doğan kuzuyu gören Çulcu, "56 yaşındayım böyle bir şey görmedim" dedi.