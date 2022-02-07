07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ağıla girince şoke oldu! Tunceli’de şaşkına çeviren olay: 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim

Ağıla girince şoke oldu! Tunceli’de şaşkına çeviren olay: 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2022 10:21
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde besicilik yapan Enver Çulcu, ağıla girdiğinde neye uğradığını şaşırdı. Yeni doğan kuzuyu gören Çulcu, "56 yaşındayım böyle bir şey görmedim" dedi.
Şaşkına çeviren olay! Ağıla girince... ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY! AĞILA GİRİNCE...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
İstanbul Adli Tıp’ta mesai değişikliği
İstanbul Adli Tıp'ta mesai değişikliği
Ölüm üzerinden algı operasyonu!
Ölüm üzerinden algı operasyonu!
Ağıla girince şoke oldu!
Ağıla girince şoke oldu!
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!
Havasız evin kötü sonuçları!
Havasız evin kötü sonuçları!
Sır kazı aydınlandı!
Sır kazı aydınlandı!
Dolandırıcıların yeni yöntemi; icra takibi SMS’i
Dolandırıcıların yeni yöntemi; icra takibi SMS'i
Sultandağı depreminde neler olmuştu?
Sultandağı depreminde neler olmuştu?
Araba parası için cinayet! Valizi yakmışlar
Araba parası için cinayet! Valizi yakmışlar
A Haber sokağın nabzını tutuyor
A Haber sokağın nabzını tutuyor
İSKİ borusu patladı su metrelerce yükseğe ulaştı
İSKİ borusu patladı su metrelerce yükseğe ulaştı
Daha Fazla Video Göster