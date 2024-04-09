Ağaçlar onun elinde şekilleniyor! 10 yaşından beri tahta kaşık yapıyor | İNSANA DAİR

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Gamber Eyvaz 10 yaşından beri tahta kaşık yapıyor. Gamber ustanın yaşı ilerledi ama o kaybolmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'un özel haberini Mehmet Anıl Emili görüntüledi.

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