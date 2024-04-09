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Ağaçlar onun elinde şekilleniyor! 10 yaşından beri tahta kaşık yapıyor | İNSANA DAİR

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 09:13
Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Gamber Eyvaz 10 yaşından beri tahta kaşık yapıyor. Gamber ustanın yaşı ilerledi ama o kaybolmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'un özel haberini Mehmet Anıl Emili görüntüledi.
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Ağaçlar onun elinde şekilleniyor
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