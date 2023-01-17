17 Ocak 2023, Salı
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Ağacın sanata dönüşme yolculuğu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Baston Ustası Abdurrahman Gökbulak, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Öyle ki bu mesleği çocuklarına da öğretti. 64 yıldır baston yapan Abdurrahman usta özel olarak tasarladığı bastonlardan birini de başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.