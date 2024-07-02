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Ağaç dalı ile oynayan ayı fotokapana yakalandı

İHA
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Giriş: 02.07.2024 12:58
Ağaç dalı ile oynayan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.
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Ağaç dalı ile oynayan ayı
Ağaç dalı ile oynayan ayı
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