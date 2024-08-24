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Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki çocuk öldü

Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki çocuk öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 10:47
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin önündeki ağacı budayan çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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