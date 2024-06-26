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Ağabeyini bıçaklayıp kendisine harakiri yaptı! Dehşete düşüren olay

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 10:05
Akıllara durgunluk veren anların yaşandığı yer Bursa. Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi önce ağabeyini bıçakladı, ardından eve kendisini kilitleyerek balkonda harakiri yaptı.
Ağabeyini bıçaklayıp kendisine harakiri yaptı!
Ağabeyini bıçaklayıp kendisine harakiri yaptı!
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