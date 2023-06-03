03 Haziran 2023, Cumartesi
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Ağabeyine kızdı, bıçağı boğazına dayayıp saatlerce sokakta bekledi
Antalya'da ağabeyi ile tartışan Şenol S., evdeki ekmek bıçağını boğazına dayayıp sokağı kapattı. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı S.'yi mahalleden bir arkadaşı ikna etti. S., elini öptüğü arkadaşına, "Bana bir şey olmasın, çocuklarımın yüzüne bakamam" dedi.