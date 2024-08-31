31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Afyonkarahisarlı kadınlar yangın savaşçılarına gözleme yaptı
Afyonkarahisar'da ormanlık bölgede çıkan ekipler müdahale etti. Canla başla yürütülen mücadelenin sonunda alevler kontrol altına alındı aynı saatlerde bir başka telaş vardı. Ekiplere destek olmak isteyen yöre kadınları pişirdikleri gözlemeleri bölgedeki 2 bin kişilik yangın ekibine ulaştırdı.