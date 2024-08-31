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Afyonkarahisarlı kadınlar yangın savaşçılarına gözleme yaptı

Afyonkarahisarlı kadınlar yangın savaşçılarına gözleme yaptı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 15:54
Afyonkarahisar'da ormanlık bölgede çıkan ekipler müdahale etti. Canla başla yürütülen mücadelenin sonunda alevler kontrol altına alındı aynı saatlerde bir başka telaş vardı. Ekiplere destek olmak isteyen yöre kadınları pişirdikleri gözlemeleri bölgedeki 2 bin kişilik yangın ekibine ulaştırdı.
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