09 Aralık 2021, Perşembe
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Afyonkarahisar'daki öğrenci servisi kazasının perde arkası ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 ay önce 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazası faciasında ağır yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan 6 öğrenci, dehşet anlarını anlattı: "Servis çok hızlı gidiyordu, 'Yavaş git' dedik, 'Pazara yetişeceğim' dedi. Sonra kaza yaptık. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu."