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Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü

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Giriş: 22.07.2023 17:31
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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