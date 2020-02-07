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07.02.2020

Afyonkarahisar'daki feci tren kazası kamerada! |Video

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. O korkunç anlar A Haber ekranlarında...

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı olduğu halde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44105 numaralı yük treninin çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çankaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırılmıştı.

Afyonkarahisarda tren kazası! Bariyerleri kırıp geçmek isterken...

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