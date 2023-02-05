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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 13:17
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden bir yolcu otobüsü Afyonkarahisar'da devrildi. 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden aktardı.
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A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
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