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Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 01:29
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, geçmiş dönemlerde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs, il merkezi ve İscehisar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı
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