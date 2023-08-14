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Afyonkarahisar'da tarlalarda patates mesaisi

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 09:05
Yıl boyunca sofralardan eksik olmayan çocukların kızartmasına yetişkinlerin de yemeğine doyamadığı patateste şimdi hasat zamanı. Afyonkarahisar'dan detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Tarlalarda patates mesaisi
Tarlalarda patates mesaisi
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