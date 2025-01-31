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Afyonkarahisar’da sarı serum taktıran adam hayata veda etti

Afyonkarahisar’da sarı serum taktıran adam hayata veda etti

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 08:48
Sarı serum son dönemde gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili acı haber Afyonkarahisar'dan geldi. Boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe giden 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a sarı serum takıldı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Mehmet Gündoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Gündoğan'ın Umre'ye gitmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.
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Afyonkarahisar’da sarı serum taktıran adam hayata veda etti
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