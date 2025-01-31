Afyonkarahisar’da sarı serum taktıran adam hayata veda etti

Sarı serum son dönemde gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili acı haber Afyonkarahisar'dan geldi. Boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe giden 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a sarı serum takıldı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Mehmet Gündoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Gündoğan'ın Umre'ye gitmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

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