Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. Yıl sonu pikniğine giden 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan bir başka öğrenci ile servis şoförü ve bir vatandaş da boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.