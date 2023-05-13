13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 15:42
Dehşete düşüren olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. Yıl sonu pikniğine giden 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan bir başka öğrenci ile servis şoförü ve bir vatandaş da boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Piknik faciası! Fotoğraf çekmek isterken...
Piknik faciası! Fotoğraf çekmek isterken...
Sıcaklıklar arttı! Ortaya çıktılar
Sıcaklıklar arttı! Ortaya çıktılar
Kuyudan çıkan hayrete düşürdü
Kuyudan çıkan hayrete düşürdü
Nöbet tutup böyle avlıyorlar
Nöbet tutup böyle avlıyorlar
İstanbul’da korku dolu anlar! Taksi alev alev yandı
İstanbul'da korku dolu anlar! Taksi alev alev yandı
İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
İzlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki...
İzlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki...
Altgeçitleri su bastı! Vatandaşlar kurtardı
Altgeçitleri su bastı! Vatandaşlar kurtardı
Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
Ankara sel altında
Ankara sel altında
Kontrolden çıkan minibüs yan yatarak durdu!
Kontrolden çıkan minibüs yan yatarak durdu!
Kahramanmaraş’ta korkunç kaza!
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza!
Daha Fazla Video Göster