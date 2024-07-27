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Afyonkarahisar'da kornişon hasadı başladı

Afyonkarahisar'da kornişon hasadı başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 11:01
Afyonkarahisar'da turşuluk kornişon hasadı başladı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Afyonkarahisar’da kornişon hasadı başladı
Afyonkarahisar'da kornişon hasadı başladı
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