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Afyonkarahisar’da korkunç cinayet! Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü

İHA
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Giriş: 21.07.2022 10:30
Afyonkarahisar’da bir adam karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı koca çift daha sonra ölen şahsın cesedini köy girişindeki yol kenarına attı.
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