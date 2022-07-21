21 Temmuz 2022, Perşembe
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Afyonkarahisar’da korkunç cinayet! Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü
Afyonkarahisar’da bir adam karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı koca çift daha sonra ölen şahsın cesedini köy girişindeki yol kenarına attı.