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Afyonkarahisar'da helikopter kazası! 5 yıldızlı oteller bölgesine düştü

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Giriş: 16.09.2023 19:00
Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi.
Afyonkarahisar’da helikopter kazası!
Afyonkarahisar'da helikopter kazası!
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