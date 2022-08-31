31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Afyonkarahisar’da dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişler...
Afyonkarahisar’da dün yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Öte yandan, olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.