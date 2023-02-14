14 Şubat 2023, Salı
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Afşin'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu. Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.