Afrin Gazisi Hasan Muhammed Çeçen'in mutlu günü

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Hasan Muhammed Çeçen iki bacağını diz altından kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba evine dönen gazi Çeçen, bir süre sonra hayat arkadaşını buldu.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda patlayıcının infilak etmesiyle bacağını kaybederek gazi oldu. Bir yıl süren tedavisinin ardından hayata sıkı sıkı tutunan Çeçen, Memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde dünyaevine girdi.

Afrin'de 2018'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, 2 bacağını diz altından kaybetti. Yaralandıktan sonra GATA'da hemen hemen 1 sene tedavi olan gazi Çeçen'e protez bacak takıldı.

BAKAN SOYLU YALNIZ BIRAKMADI

Protez bacakları sayesinde yeniden hayata tutunan Çeçen, dünyaevine girdi. Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan düğün töreninde çift salona Türk Bayrağı ile girdi. Gazi Çeçen, dünyaevine girdiği Seda Nur Karaçam'a Türk Bayrağı ile beraber Kur'an-ı Kerim takdim etti. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çiçeği burnunda çifti telefonla görüntülü arayarak tebrik etti.