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Afrika'dan köyüne döndü! 10 kişiye koronavirüs bulaştırdı

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Giriş: 03.02.2021 15:38
Güncelleme:03.02.2021 15:49
Son dakika haberi... Afrika'da çalışan bir vatandaş, Elazığ'daki köyüne döndü. Şahsın ve temas ettiği 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köy karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Afrika'da çalışan bir vatandaş memleketi Elazığ'ın merkeze bağlı Avcılı köyüne geldi.

Şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde şahsın temasta bulunduğu kişiler tespit edilip test yapıldı.

Test sonucu 10 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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