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Afrika sıcaklarından kaçan soluğu Karaca Mağarasında alıyor

Afrika sıcaklarından kaçan soluğu Karaca Mağarasında alıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 13:25
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Karaca Mağarası, Afrika sıcaklarının etkili olduğu bu günlerde serinlemek isteyenlere sığınak oluyor. Yıl boyunca 12-17 derece arasında sabit sıcaklığı ile dikkat çeken mağara, aynı zamanda benzersiz jeolojik oluşumları ve sağlık faydalarıyla da ön plana çıkıyor.
Afrika sıcaklarına karşı Karaca Mağarası
Afrika sıcaklarına karşı Karaca Mağarası
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