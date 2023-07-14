Afrika sıcakları ne kadar sürecek? Çöl sıcaklıkları bugün ve cumartesi en yüksek seviyelere ulaşacak

Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının bugün ve cumartesi en yüksek seviyelere ulaşması ve 10 gün sürmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ve AKOM tarafından da "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısı yapıldı. Sıcaktan kaçmak isteyen vatandaşlar, deniz kenarı ve parklara akın etti. Uzmanlar ise saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Hafta sonu hava nasıl olacak? Afrika sıcakları ne kadar sürecek? Merak edilenleri A Haber muhabiri Filiz Savaş Uçan’ın konuğu olan MGM hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin anlattı.

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