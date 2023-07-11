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Afrika sıcakları geliyor

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 07:58
Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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