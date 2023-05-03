Afetzedeler köy evlerine kavuştu! Deprem bölgesinde yeni yaşam

Deprem bölgesinde yaraların sarılması süreci, tüm hızıyla devam ediyor. Aradan geçen kısa sürede, binlerce kalıcı konutun inşasına başlandı, köy evleri ise 40 günde tamamlandı. Son olarak bugün Mesthüyük Köylüleri, yeni evlerine kavuştu.

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