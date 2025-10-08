Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!

Operasyonel gücü artırmak için yerli ve milli olarak üretilen Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN 2, Dumrul ve Merküt afet durumları içinde kullanılacak. İtfaiyenin trafikten geç yetiştiği yangınlarda insansız helikopterler alevlere müdahale ederek kontrol altına alacak. Doğal afetlerde malzeme taşıma insanız helikopterle taşına bilecek.

