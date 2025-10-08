08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!

Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 18:03
Operasyonel gücü artırmak için yerli ve milli olarak üretilen Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN 2, Dumrul ve Merküt afet durumları içinde kullanılacak. İtfaiyenin trafikten geç yetiştiği yangınlarda insansız helikopterler alevlere müdahale ederek kontrol altına alacak. Doğal afetlerde malzeme taşıma insanız helikopterle taşına bilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun
“Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun”
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Jandarmadan kaçak makaron operasyonu
Jandarmadan kaçak makaron operasyonu
Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı!
Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı!
Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı
Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da İsrail protestoları sürüyor
İstanbul'da İsrail protestoları sürüyor
Eğitim uçağı davasında Metal perde detayı!
Eğitim uçağı davasında "Metal perde" detayı!
Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar Öyle karıştırılmaz dedi
Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar "Öyle karıştırılmaz" dedi
Ataşehir’de fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Ataşehir’de fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta
Uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta
Kars’ta anız yangını
Kars’ta anız yangını
Daha Fazla Video Göster