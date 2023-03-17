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Afete karşı 'Moloz Bariyeri' önlemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2023 14:51
Güncelleme:17.03.2023 14:53
Trabzon'da ve Rize’de belirli noktalara kurulan moloz bariyerleri ile sel ve heyelan gibi doğal afetlerin zararı önleniyor. Daha fazla bilgi, A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu Sinan Yıldız aktardı.
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