11 Ağustos 2022, Perşembe
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Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor
Bir yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Afetzedeler için modern konutlar ve işyerleri inşa edildi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü. Detayları Almanya'dan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.