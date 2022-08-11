11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 12:31
Bir yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Afetzedeler için modern konutlar ve işyerleri inşa edildi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü. Detayları Almanya'dan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor
Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
Bakan EYT için tarih verdi
Bakan EYT için tarih verdi
Korkutan patlama!
Korkutan patlama!
İşte Eren’in son fotoğrafı
İşte Eren'in son fotoğrafı
Duraklar İBB tarafından söküldü
Duraklar İBB tarafından söküldü
Tertemiz vurgun! On binlerce mağdur var
Tertemiz vurgun! On binlerce mağdur var
Yol ikiye ayrıldı
Yol ikiye ayrıldı
AK Partiliyim deyince at arabasından indi
"AK Partiliyim" deyince at arabasından indi
İETT’de dehşeti yaşadılar!
İETT'de dehşeti yaşadılar!
Lunapark faciasında 3 gözaltı!
Lunapark faciasında 3 gözaltı!
Daha Fazla Video Göster