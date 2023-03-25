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Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2023 15:35
24 Ocak 2020'de Elâzığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan deprem konutları 1 yılda teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde TOKİ tarafından yapılan o kalıcı konutlar hiç zarar görmedi. A Haber ekibi Malatya’da deprem konutlarından birindeydi. Sahadaysa yapımına başlanan konut ve köy evleri için hummalı çalışmalar sürüyor.
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
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