Afet konutları yükseliyor! Depremin vurduğu 11 ilde 308 bin konutun yapımı devam ediyor

148 ayrı proje kapsamında 46 bin konut teslime hazır. Deprem konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarında ki son durumu a haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu Hatay Valisi Mustafa Masatlı aktardı.

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