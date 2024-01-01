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Afet konutları yükseliyor! Depremin vurduğu 11 ilde 308 bin konutun yapımı devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 16:56
148 ayrı proje kapsamında 46 bin konut teslime hazır. Deprem konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarında ki son durumu a haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu Hatay Valisi Mustafa Masatlı aktardı.
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