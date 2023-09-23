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Afet konutları hızla yükseliyor

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Giriş: 23.09.2023 17:29
11 ilde deprem konutları hızla yükseliyor. Adana'da da 3 bin 200 konutta çalışmalar sürüyor. Peki konutlar ne zaman teslim edilecek? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
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