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Afet konutları hızla yükseliyor

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Giriş: 22.09.2023 15:48
Afet bölgesinde kalıcı konutların inşası devam ederken, tamamlanan konutlar ise teslime hazırlanıyor..çalışmalar ne aşamada? Ayrıntılar A Haber muhabiri Barış Türel ve konuğu aktardı.
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