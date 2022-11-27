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Afet konteynerinde neler bulunuyor? Profesyonel ekip ilk müdahaleye hazır

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 13:24
Düzce'de yaşanan deprem sonrası olası depremlerde ekiplerin acil müdahale araçlarının neler olduğu sorusunu akıllara getirdi. A Haber ekibi İstanbul'da afet hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek profesyonel ekipten bilgi aldı. Peki afet konteynerinde neler bulunuyor?
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Afet konteynerinde neler bulunuyor?
Afet konteynerinde neler bulunuyor?
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