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Afet bölgesine gönderilen montun cebinde unutulmuştu: Depremzede sahibine teslim etti

İHA
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Giriş: 14.02.2023 09:27
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine Rize'den gönderilen montun cebinde bir cüzdan unutulduğu fark edildi. Depremzede vatandaş, para dolu cüzdanı mahalle muhtarına teslim etti.
Depremzede para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Depremzede para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
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