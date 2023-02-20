Afet bölgesinde uygulamaya konulan tedbirler! Kronik hastalara ilaç kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgeleri için çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda kronik hastalığı olanların raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilmeleri sağlandı. SGK'ya verilmesi gereken tüm belge ve beyannameler de ertelendi. İşte tüm detaylar…

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