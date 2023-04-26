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Afet bölgesinde son durum ne?

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Giriş: 26.04.2023 15:41
Afet bölgesinde son durumu Adıyaman’dan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Afet bölgesinde son durum ne?
Afet bölgesinde son durum ne?
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